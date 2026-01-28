Скидки
Флорида Пантерз – Юта Мамонт, результат матча 28 января 2025, счет 3:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Сергачёва помог «Юте» обыграть «Флориду» в КХЛ, у Бобровского 16 сейвов
В ночь с 27 на 28 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Юту Мамонт». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арене» (Санрайз, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 4
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Шмальц – 15:46 (sh)     1:1 Вилманис – 22:52     1:2 Дурзи (Макбэйн, Карконе) – 23:46     2:2 Швиндт – 29:55     2:3 Сергачёв (Дурзи) – 51:05     2:4 Хэйтон (Стенлунд) – 59:04     3:4 Вераге (Беннетт, Маршан) – 59:44    

«Флорида» прерывает трёхматчевую победную серию и останавливается в шаге от зоны плэй-офф.

«Юта» возвращается на победный путь и укрепляет свои позиции в топ-8 на Западе.

В составе хозяев шайбы забросили Сандис Вилманис, Коул Швиндт и Картер Вераге.

В составе гостей голы записали на свой счёт Ник Шмальц, Шон Дурзи, Барретт Хэйтон и российский защитник Михаил Сергачёв.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 16 бросков по воротам (84.21%). Его соотечественник и дублёр Даниил Тарасов просидел весь матч на скамейке запасных.

Нападающий «мамонтов» Даниил Бут результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Флорида Пантерз» сыграет в гостях с «Сент-Луис Блюз» 30 января. «Юта Мамонт» встретится на выезде с «Каролиной Харрикейнз» 30 января.

