Гол Сергачёва помог «Юте» обыграть «Флориду» в КХЛ, у Бобровского 16 сейвов

В ночь с 27 на 28 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Юту Мамонт». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арене» (Санрайз, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

«Флорида» прерывает трёхматчевую победную серию и останавливается в шаге от зоны плэй-офф.

«Юта» возвращается на победный путь и укрепляет свои позиции в топ-8 на Западе.

В составе хозяев шайбы забросили Сандис Вилманис, Коул Швиндт и Картер Вераге.

В составе гостей голы записали на свой счёт Ник Шмальц, Шон Дурзи, Барретт Хэйтон и российский защитник Михаил Сергачёв.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 16 бросков по воротам (84.21%). Его соотечественник и дублёр Даниил Тарасов просидел весь матч на скамейке запасных.

Нападающий «мамонтов» Даниил Бут результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Флорида Пантерз» сыграет в гостях с «Сент-Луис Блюз» 30 января. «Юта Мамонт» встретится на выезде с «Каролиной Харрикейнз» 30 января.