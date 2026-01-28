Гол и пас Пастрняка помогли «Бостону» обыграть «Нэшвилл» в овертайме, россияне без очков
В ночь с 27 на 28 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Линдхольм (Лорей, Минтен) – 13:16 2:0 Гики (Пастрняк, Аспирот) – 22:48 2:1 Йози (О'Райлли, Стэмкос) – 39:25 (pp) 2:2 Бланкенбург (Вильсбю, Евангелиста) – 53:17 3:2 Пастрняк (Макэвой, Хуснутдинов) – 60:15
В составе хозяев шайбы забросили Хампус Линдхольм, Морган Гики, у чешского форварда Давида Пастрняка победный гол в овертайме и результативная передача.
В составе гостей шайбы на свой счёт записали Роман Йози и Ник Бланкенбург.
Российские хоккеисты Никита Задоров, Марат Хуснутдинов (оба «Брюинз») и Фёдор Свечков («Предаторз») результативными действиями не отметились.
