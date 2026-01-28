Гол и пас Пастрняка помогли «Бостону» обыграть «Нэшвилл» в овертайме, россияне без очков

В ночь с 27 на 28 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе хозяев шайбы забросили Хампус Линдхольм, Морган Гики, у чешского форварда Давида Пастрняка победный гол в овертайме и результативная передача.

В составе гостей шайбы на свой счёт записали Роман Йози и Ник Бланкенбург.

Российские хоккеисты Никита Задоров, Марат Хуснутдинов (оба «Брюинз») и Фёдор Свечков («Предаторз») результативными действиями не отметились.