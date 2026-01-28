Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бостон Брюинз – Нэшвилл Предаторз, результат матча 28 января 2025, счет 3:2 (ОТ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол и пас Пастрняка помогли «Бостону» обыграть «Нэшвилл» в овертайме, россияне без очков
Комментарии

В ночь с 27 на 28 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Линдхольм (Лорей, Минтен) – 13:16     2:0 Гики (Пастрняк, Аспирот) – 22:48     2:1 Йози (О'Райлли, Стэмкос) – 39:25 (pp)     2:2 Бланкенбург (Вильсбю, Евангелиста) – 53:17     3:2 Пастрняк (Макэвой, Хуснутдинов) – 60:15    

В составе хозяев шайбы забросили Хампус Линдхольм, Морган Гики, у чешского форварда Давида Пастрняка победный гол в овертайме и результативная передача.

В составе гостей шайбы на свой счёт записали Роман Йози и Ник Бланкенбург.

Российские хоккеисты Никита Задоров, Марат Хуснутдинов (оба «Брюинз») и Фёдор Свечков («Предаторз») результативными действиями не отметились.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android