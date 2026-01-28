«Виннипег» обыграл на выезде «Нью-Джерси», у Наместникова и Грицюка по ассисту
В ночь с 27 на 28 января мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Виннипег Джетс». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Виларди) – 01:33 1:1 Хямеэнахо (Грицюк) – 08:02 1:2 Виларди (Шайфли, Коннор) – 23:23 1:3 Кёпке (Иафалло, Бэррон) – 27:51 1:4 Нидеррайтер (Наместников, Лаури) – 36:42 2:4 Братт (Хьюз, Хэмилтон) – 39:24 (pp) 3:4 Хишир (Братт, Хьюз) – 58:14
Российские нападающие Арсений Грицюк («Нью-Джерси») и Владислав Наместников («Виннипег») отметились результативными передачами. Форвард «Дэвилз» Евгений Дадонов очков не набрал.
Авторами голов «Джетс» стали Марк Шайфли, Габриэль Виларди, Коул Кёпке и Нино Нидеррайтер. За «Нью-Джерси» отличились Ленни Хямеэнахо, Йеспер Братт и Нико Хишир.
