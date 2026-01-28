«Виннипег» обыграл на выезде «Нью-Джерси», у Наместникова и Грицюка по ассисту

В ночь с 27 на 28 января мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Виннипег Джетс». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.

Российские нападающие Арсений Грицюк («Нью-Джерси») и Владислав Наместников («Виннипег») отметились результативными передачами. Форвард «Дэвилз» Евгений Дадонов очков не набрал.

Авторами голов «Джетс» стали Марк Шайфли, Габриэль Виларди, Коул Кёпке и Нино Нидеррайтер. За «Нью-Джерси» отличились Ленни Хямеэнахо, Йеспер Братт и Нико Хишир.