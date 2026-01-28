Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АК Барс — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд – Чикаго Блэкхоукс, результат матча 28 января 2025, счет 4:3 (буллиты), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Миннесота» отыгралась с 0:3 и выиграла по буллитам у «Чикаго», у Михеева и Тренина голы
Комментарии

В ночь с 27 на 28 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Терявяйнен (Бедард, Кревьер) – 01:19     0:2 Донато – 15:14     0:3 Михеев (Власик, Дикинсон) – 25:54     1:3 Тренин (Хант) – 32:33     2:3 Эрикссон Эк (Юханссон, Хьюз) – 43:57     3:3 Сперджен (Эрикссон Эк, Болди) – 57:58     4:3 Капризов – 65:00    

В составе хозяев шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк, Джаред Сперджен и российский нападающий Яков Тренин.

В составе гостей голы записали на свой счёт Теуво Терявяйнен, Райан Донато и форвард из России Илья Михеев.

Российские хоккеисты Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Данила Юров (все «Уайлд») результативными действиями в основное время не отметились. Однако, на счету Капризова победный буллит.

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» сыграет дома с «Калгари Флэймз» 30 января. «Чикаго Блэкхоукс» встретится на выезде с «Питтсбург Пингвинз» 30 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Гол Сергачёва помог «Юте» обыграть «Флориду» в КХЛ, у Бобровского 16 сейвов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android