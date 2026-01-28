«Миннесота» отыгралась с 0:3 и выиграла по буллитам у «Чикаго», у Михеева и Тренина голы

В ночь с 27 на 28 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

В составе хозяев шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк, Джаред Сперджен и российский нападающий Яков Тренин.

В составе гостей голы записали на свой счёт Теуво Терявяйнен, Райан Донато и форвард из России Илья Михеев.

Российские хоккеисты Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Данила Юров (все «Уайлд») результативными действиями в основное время не отметились. Однако, на счету Капризова победный буллит.

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» сыграет дома с «Калгари Флэймз» 30 января. «Чикаго Блэкхоукс» встретится на выезде с «Питтсбург Пингвинз» 30 января.