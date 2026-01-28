Александр Овечкин забросил 919-ю шайбу за карьеру в НХЛ
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 919-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. На 43-й минуте выездного матча с «Сиэтл Кракен» форвард забросил первую шайбу своей команды.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макканн (Эберле, Стивенсон) – 21:15 (pp) 2:0 Макканн (Бенирс, Линдгрен) – 30:09 3:0 Эберле (Макканн, Ларссон) – 37:54 3:1 Овечкин (Леонард, Чикран) – 42:30 (pp) 4:1 Эванс (Годро) – 53:12 5:1 Бенирс (Макканн, Монтур) – 56:27
Тем самым Александр улучшил показатель принадлежащего ему снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ — теперь он составляет 919 шайб.
В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 22 гола и 23 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 919 голов и 749 результативных передач в 1545 матчах.
Видео: Овечкин отметил Новый год по московскому времени
