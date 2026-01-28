Александр Овечкин забросил 919-ю шайбу за карьеру в НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 919-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. На 43-й минуте выездного матча с «Сиэтл Кракен» форвард забросил первую шайбу своей команды.

Тем самым Александр улучшил показатель принадлежащего ему снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ — теперь он составляет 919 шайб.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 22 гола и 23 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 919 голов и 749 результативных передач в 1545 матчах.

