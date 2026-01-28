Овечкин забросил 996 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 20 голов

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», который проходит в эти минуты на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США, штат Вашингтон). Гол на 43-й минуте встречи довёл снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 996 заброшенных шайб.
На счету Александра Овечкина теперь 919 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 996 шайб в НХЛ.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 20 шайб.
Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ
