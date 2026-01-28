Скидки
Овечкин забросил 996 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 20 голов

Овечкин забросил 996 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 20 голов
Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», который проходит в эти минуты на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США, штат Вашингтон). Гол на 43-й минуте встречи довёл снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 996 заброшенных шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макканн (Эберле, Стивенсон) – 21:15 (pp)     2:0 Макканн (Бенирс, Линдгрен) – 30:09     3:0 Эберле (Макканн, Ларссон) – 37:54     3:1 Овечкин (Леонард, Чикран) – 42:30 (pp)     4:1 Эванс (Годро) – 53:12     5:1 Бенирс (Макканн, Монтур) – 56:27    

На счету Александра Овечкина теперь 919 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 996 шайб в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 20 шайб.

