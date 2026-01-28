Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АК Барс — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ванкувер – Сан-Хосе, результат матча 28 января 2026, счёт 2:5, НХЛ 2025/2026

Четыре очка Селебрини помогли «Сан-Хосе» обыграть «Ванкувер» в выездном матче
Комментарии

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу одержали гости со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Вилландер (Петтерссон, Дебраск) – 01:15     1:1 Селебрини (Смит, Дикинсон) – 01:51     1:2 Годетт (Эклунд, Селебрини) – 04:43     1:3 Тоффоли (Веннберг, Дикинсон) – 05:55     1:4 Смит (Клингберг, Селебрини) – 29:07 (pp)     1:5 Клингберг (Смит, Селебрини) – 40:28 (pp)     2:5 Гронек (Петтерссон, Дебраск) – 49:15 (pp)    

Главным героем матча стал нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини, набравший четыре очка. На счету канадского форварда гол и три результативные передачи. Отметим, Селебрини является уроженцем Ванкувера. Ещё по голу в составе «акул» забили Адам Годетт, Тайлер Тоффоли, Уилл Смит и Йон Клингберг. За «Ванкувер» отличились Том Вилландер и Филип Гронек. Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров провёл полный матч и пропустил две шайбы.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android