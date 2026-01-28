Четыре очка Селебрини помогли «Сан-Хосе» обыграть «Ванкувер» в выездном матче
В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу одержали гости со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Вилландер (Петтерссон, Дебраск) – 01:15 1:1 Селебрини (Смит, Дикинсон) – 01:51 1:2 Годетт (Эклунд, Селебрини) – 04:43 1:3 Тоффоли (Веннберг, Дикинсон) – 05:55 1:4 Смит (Клингберг, Селебрини) – 29:07 (pp) 1:5 Клингберг (Смит, Селебрини) – 40:28 (pp) 2:5 Гронек (Петтерссон, Дебраск) – 49:15 (pp)
Главным героем матча стал нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини, набравший четыре очка. На счету канадского форварда гол и три результативные передачи. Отметим, Селебрини является уроженцем Ванкувера. Ещё по голу в составе «акул» забили Адам Годетт, Тайлер Тоффоли, Уилл Смит и Йон Клингберг. За «Ванкувер» отличились Том Вилландер и Филип Гронек. Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров провёл полный матч и пропустил две шайбы.
