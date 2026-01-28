Четыре очка Селебрини помогли «Сан-Хосе» обыграть «Ванкувер» в выездном матче

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу одержали гости со счётом 5:2.

Главным героем матча стал нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини, набравший четыре очка. На счету канадского форварда гол и три результативные передачи. Отметим, Селебрини является уроженцем Ванкувера. Ещё по голу в составе «акул» забили Адам Годетт, Тайлер Тоффоли, Уилл Смит и Йон Клингберг. За «Ванкувер» отличились Том Вилландер и Филип Гронек. Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров провёл полный матч и пропустил две шайбы.