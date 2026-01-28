Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от крупного поражения в матче с «Сиэтлом»

В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сиэтл Кракен» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева площадки со счётом 5:1.

Единственный гол в составе «Вашингтона» забил российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин отличился в большинстве в третьем периоде при счёте 0:3. Дублем в составе «Кракен» отметился нападающий Джаред Макканн, третий гол которого был отменён в третьем периоде из-за нарушения со стороны игрока «Сиэтла» перед взятием ворот. Ещё по голу за «Сиэтл» забили Джордан Эберле, Райкер Эванс и Мэтти Бенирс. Шестой гол «Сиэтла» в концовке матча был отменён из-за помехи вратарю.

«Вашингтон» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. В следующем матче столичная команда сыграет с «Детройт Ред Уингз».

