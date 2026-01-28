Скидки
АК Барс — Салават Юлаев. Прямая трансляция
18:30 Мск
Сиэтл – Вашингтон, результат матча 28 января 2026, счет 5:1, НХЛ 2025/2026

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от крупного поражения в матче с «Сиэтлом»
Комментарии

В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сиэтл Кракен» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева площадки со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макканн (Эберле, Стивенсон) – 21:15 (pp)     2:0 Макканн (Бенирс, Линдгрен) – 30:09     3:0 Эберле (Макканн, Ларссон) – 37:54     3:1 Овечкин (Леонард, Чикран) – 42:30 (pp)     4:1 Эванс (Годро) – 53:12     5:1 Бенирс (Макканн, Монтур) – 56:27    

Единственный гол в составе «Вашингтона» забил российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин отличился в большинстве в третьем периоде при счёте 0:3. Дублем в составе «Кракен» отметился нападающий Джаред Макканн, третий гол которого был отменён в третьем периоде из-за нарушения со стороны игрока «Сиэтла» перед взятием ворот. Ещё по голу за «Сиэтл» забили Джордан Эберле, Райкер Эванс и Мэтти Бенирс. Шестой гол «Сиэтла» в концовке матча был отменён из-за помехи вратарю.

«Вашингтон» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. В следующем матче столичная команда сыграет с «Детройт Ред Уингз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Комментарии
