Видео 919-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен». Встреча проходила на льду «Клаймэт Пледж-Арены» (Сиэтл, США). Матч завершился победой хозяев со счётом 5:1.
На 43-й минуте форвард забросил первую шайбу своей команды, установив счёт 4:1 в пользу «кракенов».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Александр улучшил показатель принадлежащего ему снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ — теперь он составляет 919 шайб.
В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 22 гола и 23 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 919 голов и 749 результативных передач в 1545 матчах.
- 28 января 2026
-
09:25
-
09:15
-
09:05
-
08:47
-
08:45
-
08:38
-
08:30
-
08:24
-
08:16
-
07:00
-
05:51
-
05:47
-
05:45
-
05:43
-
05:41
-
03:59
-
03:54
-
03:05
-
02:17
-
02:12
-
02:03
-
01:44
- 27 января 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:21
-
23:09
-
23:09
-
22:47
-
22:30
-
22:07
-
22:00
-
21:54
-
21:43
-
21:26