Видео 919-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен». Встреча проходила на льду «Клаймэт Пледж-Арены» (Сиэтл, США). Матч завершился победой хозяев со счётом 5:1.

На 43-й минуте форвард забросил первую шайбу своей команды, установив счёт 4:1 в пользу «кракенов».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Александр улучшил показатель принадлежащего ему снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ — теперь он составляет 919 шайб.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 22 гола и 23 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 919 голов и 749 результативных передач в 1545 матчах.