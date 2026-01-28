Результаты матчей НХЛ на 28 января 2026 года

В ночь на 28 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 28 января 2026 года:

«Флорида Пантерз» – «Юта Маммот» — 3:4;

«Бостон Брюинз» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:2 ОТ.

«Детройт Ред Уингз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 1:3;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Виннипег Джетс» — 3:4;

«Монреаль Канадиенс» – «Вегас Голден Найтс» — 3:2 ОТ;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Баффало Сэйбрз» — 4:7.

«Миннесота Уайлд» – «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 Б;

«Сент-Луис Блюз» – «Даллас Старз» — 3:4;

«Ванкувер Кэнакс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 2:5;

«Сиэтл Кракен» – «Вашингтон Кэпиталз» — 5:1.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 70 очками после 51 матча возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 79 очками после 50 игр.