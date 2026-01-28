Расписание матчей КХЛ на 28 января 2026 года

Сегодня, 28 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 28 января 2026 года (время московское):

17:00. «Барыс»– «Адмирал».

19:00. «Ак Барс» – «Салават Юлаев»;

19:30. «Динамо» М – ЦСКА.

19:30. «Торпедо» – «Северсталь»;

19:30. «Спартак» – «Лада».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 69 очками после 51 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 80 очков после 49 игр.