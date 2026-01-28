Расписание матчей ВХЛ на 28 января 2026 года

Сегодня, 28 января, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 28 января 2026 года (время московское):

18:00. ЦСК ВВС – «Рязань-ВДВ»;

18:30. «Барс» – «Дизель»;

18:30. «Нефтяник» – АКМ;

19:00. «СКА-ВМФ» – «Торос»;

19:00. «Динамо» Спб – «Ижсталь»;

19:00. «Олимпия» – ХК «Норильск».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 80 очков в 47 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (65 очков в 43 играчах). В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.