Расписание матчей МХЛ на 28 января 2026 года

Сегодня, 28 января, состоятся три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 28 января 2026 года:

19:00. «Снежные Барсы» – МХК «Молот»;

19:00. «АКМ-Юниор» – «Крылья Советов»;

19:00. МХК «Атлант» – «Красная Армия».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 75 очками после 42 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 67 очков после 43 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.