18:30 Мск
«Нам будет его не хватать». Тренер «Нью-Джерси» высказался об обмене Палата на Цыплакова

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Шелдон Киф оценил обмен нападающего Ондржея Палата в «Нью-Йорк Айлендерс» на российского форварда Максима Цыплакова.

«Нам будет не хватать Палата. Он потрясающий парень, отличный лидер, который часто служит примером в плане трудолюбия и конкурентоспособности на тренировках и в играх. Многое из этого не отражается в протоколе, знаю, что его здесь критикуют из-за этого, но это потрясающий человек, который уже прошёл путь до Кубка Стэнли и подаёт пример во многих отношениях. Поэтому нам будет его не хватать», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

Также «Айлендерс» получили при обмене выбор в третьем раунде драфта-2026 и выбор в шестом раунде драфта-2027.

