Марк Верба — о карьере в КХЛ: репутация парня, который только дерётся, дала о себе знать

Бывший нападающий клубов КХЛ Марк Верба заявил, что ему не удалось подписать контракт в Континентальной хоккейной лиге из-за своей репутации тафгая.

«Подписать контракт в КХЛ до дедлайна не получилось. Репутация парня, который только дерётся, дала о себе знать. Неприятно — да. Но точно не конец света. Подписываю контракт с топовой по меркам ВХЛ организацией, которая реально борется за кубок. Отличная возможность доказать, что я не только про драки, но и про хоккей. Побороться за «чашку» и сделать камбэк», — написал Верба в своём телеграм-канале.

В КХЛ форвард играл за «Витязь», московское «Динамо», «Адмирал», «Спартак», «Авангард» и «Сочи». Всего в лиге Верба провёл 146 матчей, набрав 15 (10+5) очков и 129 штрафных минут.