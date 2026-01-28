Скидки
Патрик Кейн повторил рекорд Майка Модано по очкам для американцев в НХЛ

Комментарии

В ночь с 27 на 28 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Хелениус (Мэлотт) – 30:00     0:2 Кузьменко (Кемпе, Фиала) – 46:46 (pp)     1:2 Дебринкэт (Зайдер, Кейн) – 57:45     1:3 Перри (Лаферрье) – 58:47    

В составе «Детройта» результативной передачей отметился Патрик Кейн, набравший 1374-е очко за карьеру в НХЛ. Благодаря этому Кейн повторил рекорд Майка Модано для американцев в НХЛ.

За карьеру в рамках регулярных чемпионатов на счету Кейна 1374 (500+874) очка в 1341 игре. В текущем сезоне на счету 37-летнего американца 31 (8+23) очко в 39 играх.

При этом рекорд среди хоккеистов, выступавших на международном уровне исключительно за сборную США, принадлежит Бретту Халлу, родившемуся в канадской провинции Онтарио. Он набрал 1391 (741+650) очко в 1269 играх.

