Патрик Кейн повторил рекорд Майка Модано по очкам для американцев в НХЛ

В ночь с 27 на 28 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Детройта» результативной передачей отметился Патрик Кейн, набравший 1374-е очко за карьеру в НХЛ. Благодаря этому Кейн повторил рекорд Майка Модано для американцев в НХЛ.

За карьеру в рамках регулярных чемпионатов на счету Кейна 1374 (500+874) очка в 1341 игре. В текущем сезоне на счету 37-летнего американца 31 (8+23) очко в 39 играх.

При этом рекорд среди хоккеистов, выступавших на международном уровне исключительно за сборную США, принадлежит Бретту Халлу, родившемуся в канадской провинции Онтарио. Он набрал 1391 (741+650) очко в 1269 играх.