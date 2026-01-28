«Без офисных баталий никуда». Андрей Назаров высказался о происходящем в клубах КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров высказался о подготовке клубов КХЛ к решающей стадии сезона.

«Дедлайн позади, теперь всё внимание должно быть сосредоточено исключительно на хоккее. КХЛ продолжает оставаться лучшей лигой Европы, а каждый матч интересен по-своему. Спасибо спортивному федеральному каналу за яркую картинку, которую, правда, мы видим не всегда. Поступенно начинается подготовка к плей-офф, где нас ждёт всё самое интересное. Думаю, борьба за Кубок Гагарина получится ожесточённой.

Конечно, без офисных баталий в клубах КХЛ никуда. Они всегда были, есть и будут, такова специфика большого спорта. Мы видим и тренерские перестановки, которые порой вызывают слишком уж повышенный общественный ажиотаж. Всегда нужно помнить о заслугах каждого человека перед российским спортом и том вкладе, который люди внесли в популяризацию хоккея во всём мире. Меня удивляет, когда у нас чуть ли не вытирают ноги о заслуженных людей, позволяют себе колкости в их адрес, а затем начинают превозносить вообще неизвестные фамилии. Да, великий игрок не всегда становится великим тренером, но это не значит, что он не имеет права попробовать им стать, он это заслужил. Все гранды нашей лиги сейчас идут в кубковых восьмёрках, а плей-офф — это совсем другой турнир», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.