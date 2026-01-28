«Не важно, забью я или нет, если команда перестаёт играть». Овечкин — об 1:5 от «Сиэтла»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал крупное поражение в выездном матче с «Сиэтл Кракен» (1:5). Россиянин забросил единственную шайбу «Кэпиталз» в начале третьего периода при игре в большинстве при счёте 0:3.

«Думаю, все понимают, не важно, забью я или нет, если команда перестаёт играть. Это был важный гол, думаю, у нас был импульс, но мы просто не смогли его использовать», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

На счету Александра Овечкина теперь 919 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 996 шайб в НХЛ. «Вашингтон» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. В следующей встрече столичная команда сыграет с «Детройт Ред Уингз».