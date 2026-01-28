«Крайне разочарован, нас обыграли по всем статьям». Карбери — о поражении от «Сиэтла»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери выразил разочарование крупным поражением в гостевом матче с «Сиэтл Кракен» (1:5).

«Думаю, что с самого начала матча нас значительно переиграли, с первого периода. Не думаю, что мы что-то смогли изменить по ходу встречи. Это крайне разочаровывает. Просто считаю, что нас обыграли по всем статьям», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Капитан Александр Овечкин забросил единственную шайбу «Кэпиталз» в начале третьего периода при игре в большинстве при счёте 0:3. «Вашингтон» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. В следующей встрече столичная команда сыграет с «Детройт Ред Уингз».