«Крайне разочарован, нас обыграли по всем статьям». Карбери — о поражении от «Сиэтла»

«Крайне разочарован, нас обыграли по всем статьям». Карбери — о поражении от «Сиэтла»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери выразил разочарование крупным поражением в гостевом матче с «Сиэтл Кракен» (1:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макканн (Эберле, Стивенсон) – 21:15 (pp)     2:0 Макканн (Бенирс, Линдгрен) – 30:09     3:0 Эберле (Макканн, Ларссон) – 37:54     3:1 Овечкин (Леонард, Чикран) – 42:30 (pp)     4:1 Эванс (Годро) – 53:12     5:1 Бенирс (Макканн, Монтур) – 56:27    

«Думаю, что с самого начала матча нас значительно переиграли, с первого периода. Не думаю, что мы что-то смогли изменить по ходу встречи. Это крайне разочаровывает. Просто считаю, что нас обыграли по всем статьям», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Капитан Александр Овечкин забросил единственную шайбу «Кэпиталз» в начале третьего периода при игре в большинстве при счёте 0:3. «Вашингтон» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. В следующей встрече столичная команда сыграет с «Детройт Ред Уингз».

