«Мы получили по зубам, это тревожный звонок». Том Уилсон — о крупном поражении от «Кракен»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал поражение с крупным счётом от «Сиэтл Кракен» (1:5) и заявил, что все хоккеисты команды должны реабилитироваться уже в следующем матче.

«Мы получили по зубам. У нас осталась всего одна игра в этой поездке, это самая важная игра года. Если после такого поражения мы не будем заряженными, даже не знаю, что сказать. Думаю, наша команда понимает, что происходит, это серьёзный тревожный звонок, после которого нас здесь разгромили», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

«Вашингтон» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. В следующем матче столичная команда сыграет с «Детройт Ред Уингз».