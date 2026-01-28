«Мы получили по зубам, это тревожный звонок». Том Уилсон — о крупном поражении от «Кракен»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал поражение с крупным счётом от «Сиэтл Кракен» (1:5) и заявил, что все хоккеисты команды должны реабилитироваться уже в следующем матче.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макканн (Эберле, Стивенсон) – 21:15 (pp) 2:0 Макканн (Бенирс, Линдгрен) – 30:09 3:0 Эберле (Макканн, Ларссон) – 37:54 3:1 Овечкин (Леонард, Чикран) – 42:30 (pp) 4:1 Эванс (Годро) – 53:12 5:1 Бенирс (Макканн, Монтур) – 56:27
«Мы получили по зубам. У нас осталась всего одна игра в этой поездке, это самая важная игра года. Если после такого поражения мы не будем заряженными, даже не знаю, что сказать. Думаю, наша команда понимает, что происходит, это серьёзный тревожный звонок, после которого нас здесь разгромили», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.
«Вашингтон» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. В следующем матче столичная команда сыграет с «Детройт Ред Уингз».
