Все новости
18:30 Мск
Экс-форвард клубов КХЛ Марк Верба подписал контракт с новокузнецким «Металлургом»

Бывший форвард клубов КХЛ Марк Верба подписал контракт с новокузнецким «Металлургом», сообщает пресс-служба клуба ВХЛ.

Верба этом сезоне, как и в четырёх предыдущих, играл в КХЛ. В текущем чемпионате выступал за «Сочи», провёл 13 матчей, набрал 2 (2+0) очка при показателе полезности «-10», сделал 59 силовых приёмов. В предыдущий раз в ВХЛ Верба выступал в декабре 2022 года за «Химик» и в четырёх матчах набрал 4 (1+3) очка.

В КХЛ форвард играл за «Витязь», московское «Динамо», «Адмирал», «Спартак», «Авангард» и «Сочи». Всего в лиге Верба провёл 146 матчей, набрав 15 (10+5) очков и 129 штрафных минут.

Также в ВХЛ играл за ТХК, питерское и красногорское «Динамо». Всего в его активе 138 матчей, 47 (24+23) очков, полезность «-31». В МХЛ выступал за «Русских Витязей» и юниорскую сборную, на счету игрока 158 матчей, 78 (40+38) очков при показателе полезности «+9». Входил в состав юниорской сборной России для выступления в международных матчах. Принимал участие в Матчах звёзд МХЛ и КХЛ.

