Овечкин повторил рекорд Гретцки по количеству голов в основное время в регулярках НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (1:5). Россиянин повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярках НХЛ в основное время – у обоих стало по 892.

На счету Александра Овечкина теперь 919 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 996 шайб в НХЛ. Россиянин также забил 27 голов в овертаймах (рекорд лиги), у Гретцки их два.

«Вашингтон» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. В следующей встрече столичная команда сыграет с «Детройт Ред Уингз».