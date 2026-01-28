Овечкин повторил рекорд Гретцки по количеству голов в основное время в регулярках НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (1:5). Россиянин повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярках НХЛ в основное время – у обоих стало по 892.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макканн (Эберле, Стивенсон) – 21:15 (pp) 2:0 Макканн (Бенирс, Линдгрен) – 30:09 3:0 Эберле (Макканн, Ларссон) – 37:54 3:1 Овечкин (Леонард, Чикран) – 42:30 (pp) 4:1 Эванс (Годро) – 53:12 5:1 Бенирс (Макканн, Монтур) – 56:27
На счету Александра Овечкина теперь 919 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 996 шайб в НХЛ. Россиянин также забил 27 голов в овертаймах (рекорд лиги), у Гретцки их два.
«Вашингтон» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. В следующей встрече столичная команда сыграет с «Детройт Ред Уингз».
