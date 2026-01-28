Скидки
«Югра» подписала контракт с экс-нападающим «Амура» Сергеем Дубакиным

«Югра» подписала контракт с нападающим Сергеем Дубакиным, сообщает пресс-служба клуба. Ранее форвард расторг контракт с «Амуром».

Дубакин перешёл в «Амур» в ноябре 2024 года в рамках обмена с «Сибирью». В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-7». Также в этом сезоне у Дубакина пять встреч за «Сокол» в ВХЛ, где форвард забросил две шайбы.

Ранее Сергей Дубакин выступал в составе «Сибирских Снайперов» в МХЛ, в «Металлурге» и «Южном Урале» в ВХЛ, в «Сибири» и «Амуре» в КХЛ.

