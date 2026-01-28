Крикунов: россиян «Вашингтон» особенно не интересует. Мы ждём, когда забьёт Овечкин

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о близости капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к отметке в 1000 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. На счету россиянина 919 шайб в регулярных чемпионатах, по этому показателю он является рекордсменом лиги. С учётом плей-офф в его активе 996 голов, у Гретцки — 1016.

«Нас-то особенно не интересует, как играет «Вашингтон». Мы-то ждём, что он забьёт эти четыре гола. Думаю, что он это сделает. Да ему и самому это интересно, плюс опять вся страна болеет за это. Догнать же Гретцки будет сложно в этом сезоне, если только он на год останется. Годы берут своё, потом ему, кроме этих рекордов, ещё играть надо, приносить пользу команде», – цитирует Крикунова ТАСС.