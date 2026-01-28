Скидки
АК Барс — Салават Юлаев. Прямая трансляция
18:30 Мск
Джон Хайнс оценил волевую победу «Миннесоты» со счёта 0:3 в матче с «Чикаго»

Комментарии

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс оценил волевую победу команды в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 Б). В середине второго периода «дикари» уступали со счётом 0:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Терявяйнен (Бедард, Кревьер) – 01:19     0:2 Донато – 15:14     0:3 Михеев (Власик, Дикинсон) – 25:54     1:3 Тренин (Хант) – 32:33     2:3 Эрикссон Эк (Юханссон, Хьюз) – 43:57     3:3 Сперджен (Эрикссон Эк, Болди) – 57:58     4:3 Капризов – 65:00    

«Думаю, что в первом периоде соперник был лучше нас. Они были быстрее, резче, жёстче боролись за шайбу. Соперник хорошо начал первый период, во втором мы немного отыгрались, а в третьем периоде действительно показали ту игру, которая нам была нужна.

Но что мне действительно понравилось, что мы не сдались, несмотря на плохой старт. Мы держались в игре. Наш вратарь сделал несколько действительно важных сейвов. Мне очень понравилось его хладнокровие и боевой настрой на протяжении всей игры и в ходе матча. И мне особенно понравилась наша команда, наша реакция, то, что мы боролись, когда было непросто и нашли способ победить. И это важно», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.

Видео
«Миннесота» отыгралась с 0:3 и выиграла по буллитам у «Чикаго», у Михеева и Тренина голы
