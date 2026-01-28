Джон Хайнс оценил волевую победу «Миннесоты» со счёта 0:3 в матче с «Чикаго»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс оценил волевую победу команды в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 Б). В середине второго периода «дикари» уступали со счётом 0:3.
«Думаю, что в первом периоде соперник был лучше нас. Они были быстрее, резче, жёстче боролись за шайбу. Соперник хорошо начал первый период, во втором мы немного отыгрались, а в третьем периоде действительно показали ту игру, которая нам была нужна.
Но что мне действительно понравилось, что мы не сдались, несмотря на плохой старт. Мы держались в игре. Наш вратарь сделал несколько действительно важных сейвов. Мне очень понравилось его хладнокровие и боевой настрой на протяжении всей игры и в ходе матча. И мне особенно понравилась наша команда, наша реакция, то, что мы боролись, когда было непросто и нашли способ победить. И это важно», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.
