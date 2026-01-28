Скидки
Хоккей

Владимир Крикунов оценил вероятность увольнения главного тренера СКА Игоря Ларионова

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил вероятность увольнения главного тренера СКА Игоря Ларионова. Ранее петербургский клуб покинули два его помощника — Владимир Филатов и Максим Семёнов.

«Думаю, что руководство СКА вряд ли уволит Игоря Ларионова. Вы же видите, что некоторых помощников ему уже заменили, считаю, что они сами разберутся, чего не хватает в игре команды. Видимо, Ларионов или начал какую-то перестройку внутри команды, или игроки попали в определённую функциональную яму. Если второе, то если ты продолжаешь работать, то после серии поражений всё должно наладиться и встать на свои места, они могут начать побеждать», – цитирует Крикунова «РИА Новости».

