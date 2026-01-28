Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил вероятность увольнения главного тренера СКА Игоря Ларионова. Ранее петербургский клуб покинули два его помощника — Владимир Филатов и Максим Семёнов.

«Думаю, что руководство СКА вряд ли уволит Игоря Ларионова. Вы же видите, что некоторых помощников ему уже заменили, считаю, что они сами разберутся, чего не хватает в игре команды. Видимо, Ларионов или начал какую-то перестройку внутри команды, или игроки попали в определённую функциональную яму. Если второе, то если ты продолжаешь работать, то после серии поражений всё должно наладиться и встать на свои места, они могут начать побеждать», – цитирует Крикунова «РИА Новости».