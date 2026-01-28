«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: во сколько начало матча КХЛ-2025/2026, где смотреть

Сегодня, 28 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между между местным «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск.

Это будет заключительная шестая игра между командами в текущей регулярке. В четырёх встречах сильнее был «Ак Барс», в одной — «Салават Юлаев». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб сыграл 50 матчей, в которых набрал 69 очков, и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 52 очком после 50 встреч находится на шестой строчке Востока.