«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 28 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между местным «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 28 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет заключительная шестая игра между командами в текущей регулярке. В четырёх встречах сильнее был «Ак Барс», в одной — «Салават Юлаев». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб сыграл 50 матчей, в которых набрал 69 очков, и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 52 очками после 50 встреч находится на шестой строчке Востока.

