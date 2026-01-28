СКА опубликовал итоги заседания совета директоров хоккейного клуба

27 января состоялось заседание совета директоров хоккейного клуба СКА. Пресс-служба петербургского клуба опубликовала его итоги.

«В рамках реализации стратегических приоритетов развития клуба принято решение о выполнении комплекса мероприятий, направленных на усиление методологической и организационной поддержки всех школ-участниц системы академии СКА в Санкт-Петербурге. Также решено увеличить присутствие школ академии СКА в пяти новых регионах при поддержке местных властей.

Важным шагом по развитию детско-юношеского хоккея стало решение о проведении ежегодного турнира «Кубок Газпрома» среди детских команд в Санкт-Петербурге.

С целью совершенствования материально-технической базы руководству клуба поручено разработать предложения по расширению СК «Хоккейный город» для нужд хоккейных команд системы и воспитанников школ АСНО «Академия СКА», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.