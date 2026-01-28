Скидки
Защитник Юдин и вратарь Аликин не поехали с «Автомобилистом» на выезд из-за травм

Комментарии

Хоккейный клуб «Автомобилист» отправился на Дальний Восток, где сыграет с «Амуром» и «Адмиралом». На выездные матчи в Хабаровск и Владивосток вместе с командой из Екатеринбурга отправились 26 игроков «Автомобилиста» — три вратаря, девять защитников и 14 нападающих.

Защитник Дмитрий Юдин продолжает восстановление после травмы и остался в Екатеринбурге. Также по медицинским причинам пропустит ближайшие выездные матчи вратарь Евгений Аликин.

Вратари: Владимир Галкин, Никита Новосёлов, Иван Коляда.
Защитники: Сергей Зборовский, Ярослав Бусыгин, Джесси Блэкер, Максим Осипов, Никита Ишимников, Кирилл Воробьёв, Артём Щучинов, Юрий Паутов, Никита Трямкин.
Нападающие: Даниэль Спронг, Анатолий Голышев, Рид Буше, Брукс Мэйсек, Максим Денежкин, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов, Стефан Да Коста, Артём Каштанов, Данил Романцев, Александр Шаров, Роман Горбунов, Семён Кизимов, Никита Шашков.

