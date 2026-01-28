Александр Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по очкам в выездных матчах

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен». Теперь на счету россиянина 812 (470+342) очков в 775 гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обошёл Марселя Дионна (811) и вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по очкам в выездных матчах.

Первая пятёрка по очкам в выездных матчах регулярных чемпионатов НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 1298 очков в 742 матчах;

2. Марк Мессье — 880 очков в 875 матчах;

3. Яромир Ягр — 860 очков в 856 матчах;

4. Стив Айзерман — 857 очков в 749 матчах;

5. Рон Фрэнсис — 820 очков в 861 матче.

На счету Овечкина теперь 919 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 996 шайб в НХЛ. «Вашингтон» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. В следующей встрече столичная команда сыграет с «Детройт Ред Уингз».