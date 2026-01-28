Скидки
Хоккей Новости

Александр Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по очкам в выездных матчах

Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен». Теперь на счету россиянина 812 (470+342) очков в 775 гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обошёл Марселя Дионна (811) и вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по очкам в выездных матчах.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макканн (Эберле, Стивенсон) – 21:15 (pp)     2:0 Макканн (Бенирс, Линдгрен) – 30:09     3:0 Эберле (Макканн, Ларссон) – 37:54     3:1 Овечкин (Леонард, Чикран) – 42:30 (pp)     4:1 Эванс (Годро) – 53:12     5:1 Бенирс (Макканн, Монтур) – 56:27    

Первая пятёрка по очкам в выездных матчах регулярных чемпионатов НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 1298 очков в 742 матчах;
2. Марк Мессье — 880 очков в 875 матчах;
3. Яромир Ягр — 860 очков в 856 матчах;
4. Стив Айзерман — 857 очков в 749 матчах;
5. Рон Фрэнсис — 820 очков в 861 матче.

На счету Овечкина теперь 919 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 996 шайб в НХЛ. «Вашингтон» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. В следующей встрече столичная команда сыграет с «Детройт Ред Уингз».

Комментарии
