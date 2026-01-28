Скидки
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов высказался о неудачном выступлении «Вашингтона» в последних матчах

Вячеслав Фетисов высказался о неудачном выступлении «Вашингтона» в последних матчах
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал неудачную серию «Вашингтон Кэпиталз» в последних встречах. Столичный клуб после матча с «Сиэтл Кракен» (1:5) потерпел шестое поражение в последних семи матчах и с 57 очками занимает 12-е место на Востоке.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макканн (Эберле, Стивенсон) – 21:15 (pp)     2:0 Макканн (Бенирс, Линдгрен) – 30:09     3:0 Эберле (Макканн, Ларссон) – 37:54     3:1 Овечкин (Леонард, Чикран) – 42:30 (pp)     4:1 Эванс (Годро) – 53:12     5:1 Бенирс (Макканн, Монтур) – 56:27    

«У «Вашингтона» сейчас на самом деле тяжёлая ситуация. Мы все следим за шайбами, заброшенными Сашей Овечкиным, а команда в целом не очень-то хорошо играет. В НХЛ есть много клубов, которые хотят попасть в плей-офф, и все в турнирной таблице находятся очень близко друг к другу. «Вашингтону» будет непросто это сделать, но я надеюсь, что перерыв на Олимпийские игры поможет собрать команду.

Чтобы судить о том, что там происходит, надо быть внутри команды и постоянно следить за ней. Саша хорошо понимает свою миссию лидера, но я не знаю, с чем связаны неудачи «Вашингтона», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

Новости. Хоккей
