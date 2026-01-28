Скидки
ВХЛ перенесла игры ХК «Торпедо-Горький» в связи со вспышкой ротавирусной инфекции в клубе

Всероссийская хоккейная лига перенесла два ближайших матча ХК «Торпедо-Горький». Об этом сообщает пресс-служба ВХЛ.

«В связи со вспышкой ротавирусной инфекции среди хоккеистов, тренеров и обслуживающего персонала команды «Торпедо-Горький» и невозможностью проведения ближайших матчей OLIMPBET Чемпионата России по хоккею — ВХЛ сезона-2025/2026 лига в соответствии со ст. 45 регламента приняла решение о переносе матчей №736 «Ростов» — «Торпедо-Горький» и №747 ХК «Тамбов» — «Торпедо-Горький» на более поздние сроки. Окончательное решение по данному вопросу будет принято лигой дополнительно», — сказано в сообщении ВХЛ.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
29 января 2026, четверг. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
31 января 2026, суббота. 13:00 МСК
ХК Тамбов
Тамбов
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торпедо-Горький» с 54 очками занимает 13-е место в сводной таблице чемпионата ВХЛ.

