18:30 Мск
Нападающий Скотт Уилсон: в СКА максимально заботятся об игроках

Канадский форвард Скотт Уилсон высказался об адаптации в СКА после перехода из «Сибири».

«В первой игре за СКА я чувствовал себя довольно хорошо. У «Сибири» был длительный выезд, так что я прилетел в Петербург из Нижнего Новгорода. Где-то в четыре вечера я успел потренироваться, и уже на следующий день меня поставили в состав. Для меня огромная честь быть частью этой организации. Я, конечно, не в своей лучшей форме, так что понадобится ещё несколько матчей, чтобы войти в игровой ритм.

Мне приходилось менять клубы по ходу сезона, так что для меня это не стало чем-то новым. В СКА максимально заботятся о своих игроках, так что моя адаптация проходит гладко. Мне оказывают колоссальную помощь. Также радует тот факт, что в команде много легионеров. Я немного знаком с Бландизи и Лайпсиком, так что в любой момент я могу написать им и попросить о помощи», — цитирует Уилсона Metaratings.

