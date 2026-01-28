Скидки
Семь игроков магнитогорского «Металлурга» получили звание «Мастера спорта России»

Семь игроков магнитогорского «Металлурга» получили звание «Мастера спорта России»
В составе магнитогорского «Металлурга» семь хоккеистов получили звание «Мастера спорта России», сообщает пресс-служба клуба.

«Торжественная церемония прошла на матче с «Трактором». Значки и удостоверения Мастеров спорта игрокам «Металлурга» вручил министр спорта Челябинской области Владимир Иванов.

Обладателями высокого звания стали Макар Хабаров, Роман Канцеров, Александр Петунин, Дмитрий Силантьев, Алексей Маклюков, Илья Набоков и Даниил Вовченко. Это был трудный, но достойный путь! Наши поздравления, Мастера!» — сказано в сообщении команды.

«Металлург» с 80 очками занимает первое место в общей таблице КХЛ и стал первой командой лиги, вышедшей в плей-офф.

