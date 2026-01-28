Фетисов: Ларионов уверен, что сумеет подготовить СКА к розыгрышу Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался об игре СКА, который на данный момент занимает восьмое место в таблице Запада.

«В этом году четыре именитых клуба находятся на местах с пятого по восьмое в Западной конференции КХЛ – «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и СКА.

Как я понимаю, в СКА идёт перестройка команды по ходу этого сезона. Есть определённые риски, но, с другой стороны, СКА находится в зоне плей-офф, и всё самое важное начнётся с первого раунда Кубка Гагарина. Я недавно разговаривал с Игорем [Ларионовым], он уверен в том, что сумеет и дать шанс молодым ребятам, подготовить и настроить команду перед началом главной части сезона», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».