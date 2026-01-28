Скидки
«Детройт» продлил контракт с 34-летним защитником Шьяро на общую сумму $ 11,55 млн

Комментарии

«Детройт Ред Уингз» продлил контракт с 34-летним защитником Беном Шьяро. Об этом сообщает пресс-служба «красных крыльев». Соглашение с игроком обороны рассчитано на три сезона, кэпхит составил $ 3,85 млн.

Шьяро выступает за «Детройт» с 2022 года. В нынешнем регулярном чемпионате Бен провёл 54 матча, в которых набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «+1». По действующему соглашению, которое истекает в конце текущего сезона, его кэпхит составляет $ 4,75 млн.

В следующей встрече «Детройт Ред Уингз» сыграет дома с «Вашингтон Кэпиталз» 30 января. «Красные крылья» занимают третье место в турнирной таблице Востока.

