Евгений Артюхин назвал основные проблемы СКА в текущем сезоне

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался о проблемах в игре СКА. Армейский клуб занимает восьмое место в таблице Запада, проиграв последние пять матчей.

— В чём основная проблема СКА?
— Я думаю, что одна из основных проблем — это очень мало заброшенных шайб. Тут, наверное, претензии к нападающим. Большинство не работает, «5 на 5» тоже. Я вижу пока такие основные моменты.

— Что надо сделать Ларионову, чтобы прервать серию поражений?
— Может быть, где-то упростить игру для нападающих. Нужны не красивые голы, а с мясом, упрощённые. Больше бросков делать.

— Реально ли СКА до конца регулярки подняться с восьмого места или надо скорее думать, чтобы его сохранить?
— Реально, команда хорошая. Я видел усиление тренерского штаба: Борис Миронов пришёл. Хорошее усиление. Думаю, всё получится. Видимо, есть какие-то свои нюансы в команде. Что-то там происходит, но всё по силам. Состав игроков хороший. Очень хорошие молодые ребята, перспективные. Им надо было бы усилиться с первым вратарём. Ребята хорошие: Иванов, Плешков, но, к сожалению, им нужен более опытный вратарь, — цитирует Артюхина «Спорт день за днём».

