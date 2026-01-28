Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов пропустит матч с «Ладой»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов пропустит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ладой». Об этом сказано в официальном протоколе на сайте КХЛ. Встреча состоится сегодня, 28 января, в Москве на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» будет Александр Барков. В текущем сезоне красно-белые провели 48 матчей, в которых набрали 56 очков. «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Ранее стало известно, что «Спартак» подписал двусторонний контракт с белорусским нападающим Степаном Звягиным.
