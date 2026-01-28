Скидки
Роман Ротенберг не стал комментировать игру СКА в последних встречах

Первый вице‑президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг не стал обсуждать ситуацию в СКА, который потерпел пять поражений подряд и находится на восьмом месте в таблице Запада.

«Ну а что я скажу в этой ситуации? Главное, что мы следим за сборниками — кто уже приезжал в национальную команду России и кто может ещё приехать. Такие ребята есть и в СКА.

Я очень рад, что все ребята, которые приезжали в Новосибирск на международный турнир, теперь сильно выступают в чемпионате КХЛ. Это и Силантьев, и Канцеров, и вот вернулся Сурин и сразу забил… И вратари, и полевые игроки все выступают здорово. Я этому очень рад. Значит, мы даём правильный импульс ребятам. Они продолжают быть лидерами, набирают много очков. Мы всем желаем удачи!» — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

