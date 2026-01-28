«Адмирал» прервал серию поражений из девяти матчей, победив в гостях «Барыс»
Поделиться
В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Завгородний (Основин) – 04:50 (5x5) 1:1 Томпсон (Уиллман, Бреус) – 24:26 (5x5) 1:2 Тимашов (Тертышный) – 29:38 (5x5) 1:3 Олсон (Завгородний) – 33:25 (4x5) 1:4 Старков – 47:43 (5x5) 1:5 Основин (Завгородний, Шулак) – 50:32 (5x5) 2:5 Масси (Савицкий, Омирбеков) – 51:51 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе «Адмирала» шайбы забросили Дмитрий Завгородний, Дмитрий Тимашов, Кайл Олсон, Степан Старков, Вячеслав Основин. У «Барыса» голы на счету Тайса Томпсона, Джейка Масси.
После сегодняшней победы «Адмирал» прервал свою серию поражений из девяти матчей.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится в гостях с «Амуром» 31 января. «Адмирал» в этот же день примет на своём льду «Автомобилист».
Комментарии
- 28 января 2026
-
20:08
-
19:45
-
19:35
-
19:22
-
19:15
-
19:03
-
18:40
-
18:23
-
18:05
-
17:44
-
17:25
-
17:08
-
16:48
-
16:30
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:35
-
15:20
-
15:00
-
14:35
-
14:05
-
13:40
-
13:20
-
12:55
-
12:35
-
12:10
-
11:55
-
11:35
-
11:15
-
10:55
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:35