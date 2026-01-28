«Адмирал» прервал серию поражений из девяти матчей, победив в гостях «Барыс»

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Адмирала» шайбы забросили Дмитрий Завгородний, Дмитрий Тимашов, Кайл Олсон, Степан Старков, Вячеслав Основин. У «Барыса» голы на счету Тайса Томпсона, Джейка Масси.

После сегодняшней победы «Адмирал» прервал свою серию поражений из девяти матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится в гостях с «Амуром» 31 января. «Адмирал» в этот же день примет на своём льду «Автомобилист».