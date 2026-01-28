Скидки
АК Барс — Салават Юлаев. Прямая трансляция
18:30 Мск
«Барыс» – «Адмирал», результат матча 28 января 2026 года, счёт 2:5, КХЛ 2025/2026

«Адмирал» прервал серию поражений из девяти матчей, победив в гостях «Барыс»
В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Завгородний (Основин) – 04:50 (5x5)     1:1 Томпсон (Уиллман, Бреус) – 24:26 (5x5)     1:2 Тимашов (Тертышный) – 29:38 (5x5)     1:3 Олсон (Завгородний) – 33:25 (4x5)     1:4 Старков – 47:43 (5x5)     1:5 Основин (Завгородний, Шулак) – 50:32 (5x5)     2:5 Масси (Савицкий, Омирбеков) – 51:51 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Адмирала» шайбы забросили Дмитрий Завгородний, Дмитрий Тимашов, Кайл Олсон, Степан Старков, Вячеслав Основин. У «Барыса» голы на счету Тайса Томпсона, Джейка Масси.

После сегодняшней победы «Адмирал» прервал свою серию поражений из девяти матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится в гостях с «Амуром» 31 января. «Адмирал» в этот же день примет на своём льду «Автомобилист».

