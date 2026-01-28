«Спартак» представил чемпионские перстни молодёжной команды за победу в Кубке Харламова
Пресс-служба московского «Спартака» представила чемпионские перстни молодёжной команды за победу в Кубке Харламова — 2025. Напомним, в финальной серии плей-офф прошлого розыгрыша МХК «Спартак» одолел «СКА-1946», ведя по ходу серии 3-0, но выиграл её со счётом 4-3.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5) 2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5) 2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5) 3:1 Рябов (Варюшкин) – 39:29 (5x5) 4:1 Тарасенко (Храпов) – 52:55 (5x5) 5:1 Варюшкин (Кузьменко) – 55:39 (en) 5:2 Сураев (Филиппов, Выдренков) – 56:22 (5x5) 6:2 Варюшкин (Храпов) – 58:38 (en)
МХК «Спартак» в нынешнем розыгрыше МХЛ сыграл 42 матча, в которых набрал 61 очко. Команда занимает пятое место в «Золотом» дивизионе Западной конференции.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги красно-белые провели 48 матчей, в которых набрали 56 очков. «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
