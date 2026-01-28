«Спартак» представил чемпионские перстни молодёжной команды за победу в Кубке Харламова

Пресс-служба московского «Спартака» представила чемпионские перстни молодёжной команды за победу в Кубке Харламова — 2025. Напомним, в финальной серии плей-офф прошлого розыгрыша МХК «Спартак» одолел «СКА-1946», ведя по ходу серии 3-0, но выиграл её со счётом 4-3.

МХК «Спартак» в нынешнем розыгрыше МХЛ сыграл 42 матча, в которых набрал 61 очко. Команда занимает пятое место в «Золотом» дивизионе Западной конференции.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги красно-белые провели 48 матчей, в которых набрали 56 очков. «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.