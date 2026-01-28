Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АК Барс — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» представил чемпионские перстни молодёжной команды за победу в Кубке Харламова

«Спартак» представил чемпионские перстни молодёжной команды за победу в Кубке Харламова
Комментарии

Пресс-служба московского «Спартака» представила чемпионские перстни молодёжной команды за победу в Кубке Харламова — 2025. Напомним, в финальной серии плей-офф прошлого розыгрыша МХК «Спартак» одолел «СКА-1946», ведя по ходу серии 3-0, но выиграл её со счётом 4-3.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 7-й матч
24 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Рябов (Плесовских, Варюшкин) – 20:55 (5x5)     2:0 Насретдинов (Ковалишин) – 32:23 (5x5)     2:1 Короткий (Лутфуллин, Ремезовский) – 35:53 (5x5)     3:1 Рябов (Варюшкин) – 39:29 (5x5)     4:1 Тарасенко (Храпов) – 52:55 (5x5)     5:1 Варюшкин (Кузьменко) – 55:39 (en)     5:2 Сураев (Филиппов, Выдренков) – 56:22 (5x5)     6:2 Варюшкин (Храпов) – 58:38 (en)    

МХК «Спартак» в нынешнем розыгрыше МХЛ сыграл 42 матча, в которых набрал 61 очко. Команда занимает пятое место в «Золотом» дивизионе Западной конференции.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги красно-белые провели 48 матчей, в которых набрали 56 очков. «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Официально
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов пропустит матч с «Ладой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android