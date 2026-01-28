Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АК Барс — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» Козлов объяснил отсутствие вратаря Подъяпольского в игре с ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Козлов объяснил отсутствие вратаря Подъяпольского в игре с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов перед игрой с ЦСКА объяснил отсутствие вратаря Владислава Подъяпольского в составе бело-голубых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Артемьев – 01:47 (5x5)    

— Сегодня в составе и Даниил Пыленков, и Максим Комтуа. Это намёк на важность матча и боевой настрой?
— Конечно, матч важный, но сегодня у нас появились выздоровевшие ребята. Набрали 20 человек, надеюсь, 20 бойцов.

— По какой причине Влад Подъяпольский даже не в заявке?
— По медицинским соображениям.

— Интересная дуэль сегодня может быть между Максимом Комтуа и Климом Костиным. У них же есть давняя история с молодёжного чемпионата мира. Как такие моменты влияют на характер игры со стороны хоккеистов?
— Эти истории — это хорошо, конечно. Но я надеюсь, что сегодня Макс проявит себя умным игроком и не будет задираться, — цитирует Козлова пресс-служба «Динамо».

Материалы по теме
Канадский форвард московского «Динамо» высказался о трудностях команды в третьих периодах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android