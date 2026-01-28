Главный тренер «Динамо» Козлов объяснил отсутствие вратаря Подъяпольского в игре с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов перед игрой с ЦСКА объяснил отсутствие вратаря Владислава Подъяпольского в составе бело-голубых.

— Сегодня в составе и Даниил Пыленков, и Максим Комтуа. Это намёк на важность матча и боевой настрой?

— Конечно, матч важный, но сегодня у нас появились выздоровевшие ребята. Набрали 20 человек, надеюсь, 20 бойцов.

— По какой причине Влад Подъяпольский даже не в заявке?

— По медицинским соображениям.

— Интересная дуэль сегодня может быть между Максимом Комтуа и Климом Костиным. У них же есть давняя история с молодёжного чемпионата мира. Как такие моменты влияют на характер игры со стороны хоккеистов?

— Эти истории — это хорошо, конечно. Но я надеюсь, что сегодня Макс проявит себя умным игроком и не будет задираться, — цитирует Козлова пресс-служба «Динамо».