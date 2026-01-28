Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АК Барс — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов отсутствует на тренерском мостике «Спартака» в матче с «Ладой» из-за рождения сына

Жамнов отсутствует на тренерском мостике «Спартака» в матче с «Ладой» из-за рождения сына
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов пропускает матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ладой» из-за рождения сына, сообщает пресс-служба красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Перерыв
2 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Коростелёв – 05:32 (5x5)     2:0 Порядин (Ружичка, Морозов) – 14:43 (5x5)    

«Поздравляем главного тренера «Спартака» Алексея Юрьевича Жамнова и его супругу Екатерину с рождением сына. Мальчика назвали Лев! Желаем счастья, любви и благополучия всей семье!» — сказано в сообщении «Спартака».

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в игре является Александр Барков. В текущем сезоне красно-белые провели 48 матчей, в которых набрали 56 очков. «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Фото
«Спартак» представил чемпионские перстни молодёжной команды за победу в Кубке Харламова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android