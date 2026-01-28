Жамнов отсутствует на тренерском мостике «Спартака» в матче с «Ладой» из-за рождения сына
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов пропускает матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ладой» из-за рождения сына, сообщает пресс-служба красно-белых.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Перерыв
2 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Коростелёв – 05:32 (5x5) 2:0 Порядин (Ружичка, Морозов) – 14:43 (5x5)
«Поздравляем главного тренера «Спартака» Алексея Юрьевича Жамнова и его супругу Екатерину с рождением сына. Мальчика назвали Лев! Желаем счастья, любви и благополучия всей семье!» — сказано в сообщении «Спартака».
Напомним, исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в игре является Александр Барков. В текущем сезоне красно-белые провели 48 матчей, в которых набрали 56 очков. «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
