Жамнов отсутствует на тренерском мостике «Спартака» в матче с «Ладой» из-за рождения сына

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов пропускает матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ладой» из-за рождения сына, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Поздравляем главного тренера «Спартака» Алексея Юрьевича Жамнова и его супругу Екатерину с рождением сына. Мальчика назвали Лев! Желаем счастья, любви и благополучия всей семье!» — сказано в сообщении «Спартака».

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в игре является Александр Барков. В текущем сезоне красно-белые провели 48 матчей, в которых набрали 56 очков. «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.