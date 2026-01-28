Скидки
Хоккей

СКА впервые в КХЛ провёл две серии из пяти поражений подряд в одном сезоне



СКА после поражения от «Локомотива» (1:3) 27 января продлил свою неудачную серию до пяти матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2026, вторник. 19:44 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (А. Радулов, Сергеев) – 00:28 (5x5)     0:2 А. Радулов (Шалунов, Кирьянов) – 33:22 (5x5)     0:3 Шалунов (А. Радулов) – 59:20 (en)     1:3 Гримальди (Недопёкин, Менелл) – 59:40 (5x5)    

Как сообщает пресс-служба СКА, впервые в КХЛ на счету армейского две серии из пяти поражений подряд в одном сезоне. В текущем чемпионате первая из них длилась с 29 сентября по 8 октября, нынешняя началась 16 января. Ранее в предыдущих чемпионатах были серии из четырёх и пяти поражений подряд – это произошло в прошлом сезоне.

Напомним, команда с берегов Невы после 48 матчей набрал 53 очка. Отметим, что подопечные Игоря Ларионова занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Новости. Хоккей
