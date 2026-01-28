Сафронов: соперники СКА выходят на лёд с большим желанием, чем питерский клуб

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о пятиматчевой серии поражений у армейского клуба.

«Читаю интервью Ларионова, и он утверждает, что команде не хватает огня в глазах, энергии. Например, в матчах с «Торпедо» и «Локомотивом» мне как болельщику кажется, что соперник выходит с большим желанием. Это приводит к результату, к заброшенным шайбам. Почему так не делают армейцы? Вчера все ждали победы, что СКА выйдет супермотивированным, тем более в такой день для Ленинграда. Бывает, что шайба не идёт в ворота, но, по крайней мере, желание должно быть огромным. Но этого не произошло, и в чём причина, нам не понять», – цитирует Сафронова Vprognoze.