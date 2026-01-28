Кравец — об игре с «Адмиралом»: есть конкретные люди, которые ответственны за поражение

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение в игре с «Адмиралом» (2:5).

«Хороших комментариев по этой игре я не могу дать. Трудная ситуация, разрыв в таблице от других команд вырос. Гораздо сложнее выходить на игру, доказывать, побеждать. Мы все попали в такую ситуацию. Сегодня была проверочная игра для всей команды, мы эту проверку не прошли. Лично мне стыдно за нашу сегодняшнюю игру больше всего, чем за весь сезон в любых играх. И есть конкретные люди, которые сегодня ответственны за это поражение.

Нельзя пропускать шайбы такие в большинстве. Нужна ответственность. Нельзя просто так проваливаться в первом периоде защитнику, чтобы такие выходы были два в один. Да, много таких ситуаций, где мы могли сыграть лучше, но самые вот эти решающие — это вот пропущенная в конце меньшинства шайба, пропущенная шайба в большинстве. Но опять же, ещё есть третий период. Сдаваться нельзя, надо выкладываться, надо бороться до конца. К сожалению, этого не было, и за это, конечно, стыдно и неприятно. Нужно как-то это пережить и постараться исправить ситуацию. Но эту ситуацию только все вместе: тренеры и игроки могут исправить.

Ответственность основная лежит на тех, кто находится на площадке. Им доверяют, им помогают. А у нас практически много ребят играет, да, молодых, где-то они могут неровно, но есть вещи, которые нельзя просто нарушать по закону хоккейному. К сожалению, детский хоккей не приносит побед. Здесь совершенно другая ситуация. Нужно играть на результат, нужно играть на команду, а не просто выходить гонять шайбу. Большое спасибо болельщикам. Поддерживали до последней секунды. Это важно, конечно. Мы подвели сегодня всех», — цитирует Кравца «Шайба.kz».