«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, одолев в гостях «Ак Барс»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Салавата Юлаева» голы забили Шелдон Ремпал, Денис Ян, Владислав Ефремов, Егор Сучков. У «Ак Барса» шайбы на свой счёт записали Александр Барабанов, Илья Сафонов (дубль).

Это было заключительное, шестое «зелёное дерби» сезона. «Ак Барс» одержал четыре победы над уфимским клубом, «Салават Юлаев» записал на свой счёт две победы.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» встретится дома с «Нефтехимиком» 31 января. «Салават Юлаев» в этот же день примет на своём льду «Торпедо».