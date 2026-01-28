«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, одолев в гостях «Ак Барс»
Поделиться
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Броссо, Вязовой) – 03:54 (5x5) 1:1 Барабанов – 12:23 (5x5) 1:2 Ян (Варлов, Бутузов) – 21:32 (5x5) 1:3 Ефремов (Кузнецов) – 36:27 (5x5) 2:3 Сафонов (Миллер, Галимов) – 49:43 (5x4) 3:3 Сафонов (Лямкин, Барабанов) – 58:58 (5x5) 3:4 Сучков (Алалыкин, Зоркин) – 64:31 (3x3)
В составе «Салавата Юлаева» голы забили Шелдон Ремпал, Денис Ян, Владислав Ефремов, Егор Сучков. У «Ак Барса» шайбы на свой счёт записали Александр Барабанов, Илья Сафонов (дубль).
Это было заключительное, шестое «зелёное дерби» сезона. «Ак Барс» одержал четыре победы над уфимским клубом, «Салават Юлаев» записал на свой счёт две победы.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» встретится дома с «Нефтехимиком» 31 января. «Салават Юлаев» в этот же день примет на своём льду «Торпедо».
Комментарии
- 28 января 2026
-
21:52
-
21:49
-
21:34
-
21:30
-
20:57
-
20:41
-
20:26
-
20:08
-
19:45
-
19:35
-
19:22
-
19:15
-
19:03
-
18:40
-
18:23
-
18:05
-
17:44
-
17:25
-
17:08
-
16:48
-
16:30
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:35
-
15:20
-
15:00
-
14:35
-
14:05
-
13:40
-
13:20
-
12:55
-
12:35
-
12:10
-
11:55