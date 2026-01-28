«В моей жизни такой серии не было». Браташ — о количестве поражений «Адмирала» подряд

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о победной встрече с «Барысом» (5:2), после которой дальневосточный клуб прервал серию поражений из девяти матчей.

— Главный комментарий сводится к тому, что наконец-то мы смогли прервать эту злополучную серию поражений. В моей жизни такой серии не было, и у моих коллег тоже, мы об этом говорили. Но всё когда-то бывает. Слава богу, что она прервалась.

— До дедлайна лишились многих игроков. Насколько сильно нужно было перестраивать команду и с какими сложностями столкнулись при формировании состава после обмена игроков?

— После дедлайна у нас стало больше игроков, чем было ранее. Поэтому здесь вопрос в том, что надо всех проверять в боевых условиях, как мы сейчас и делаем. Сейчас рано давать какие-то оценки, слишком мало они сыграли.

— Мы знаем, что, когда команда едет на Дальний Восток, чаще всего они перестраивают свой график. Когда «Адмирал» выезжает, как у вас выстраивается график?

— Мы живём по местному времени везде. Поэтому, как я понимаю, люди привыкают к этим часовым качелям. Конечно, для организма это непросто, но что делать — это особенность дальневосточных команд. Для меня это тоже новый опыт: я только приезжал в гости на Дальний Восток. Поэтому буду тоже учиться подстраивать свой организм к этим временным колебаниям, — цитирует Браташа сайт «Барыса».