Главная Хоккей Новости

«Торпедо» – «Северсталь», результат матча 28 января 2026 года, счёт 2:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

Шайба Скоренова в овертайме принесла «Северстали» победу над «Торпедо»
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Яремчук (Виноградов, Принс) – 28:29 (5x5)     1:1 Думбадзе (Давыдов) – 32:08 (5x5)     1:2 Чефанов (Абросимов, Лишка) – 48:10 (5x5)     2:2 Виноградов (Атанасов) – 49:16 (5x4)     2:3 Скоренов (Иванцов, Грегуар) – 63:32 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На девятой минуте второго периода Александр Яремчук открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Давид Думбадзе восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода команды обменялись голами – у «Северстали» забил Илья Чефанов, у «Торпедо» — Егор Виноградов. В овертайме Александр Скоренов принёс гостям победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым» 31 января. «Северсталь» 30 января встретится в Москве с местным «Динамо».

