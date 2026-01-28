Шайба Скоренова в овертайме принесла «Северстали» победу над «Торпедо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На девятой минуте второго периода Александр Яремчук открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Давид Думбадзе восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода команды обменялись голами – у «Северстали» забил Илья Чефанов, у «Торпедо» — Егор Виноградов. В овертайме Александр Скоренов принёс гостям победу.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым» 31 января. «Северсталь» 30 января встретится в Москве с местным «Динамо».
